Cosa ci aspetta oggi, 26 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi farete difficoltà a interagire con una persona che vi sta a cuore. Mettetevi nei suoi panni: capirete.

Toro – Un osservatore esterno potrebbe vedere come ambiguo un vostro gesto. Meglio chiarire prima di proseguire.

Gemelli – La giornata è cominciata con il piede sbagliato. Dipenderà solo da voi raddrizzarla.

Cancro – Il lavoro vi affanna ma la settimana è ancora lunga. Pensate all’introito economico: saprà ricompensarvi.

Leone – Attenzione alle persone che vi stanno attorno e ai discorsi che fanno: potrebbero riguardarvi da vicino.

Vergine – Tenete per voi certi pensieri che sapete già potrebbero infastidire gli amici. Non imponetevi e pazientate.

Bilancia – Le questioni irrisolte non vi fanno procedere con la spensieratezza di sempre. Completate i vostri compiti.

Scorpione – Siate coerenti con voi stessi e continuate ad applicarvi nella vita lavorativa ma anche in quella affettiva.

Sagittario – Anche se qualcuno vorrà mettervi i bastoni tra le ruote, lasciateglielo fare. A fine giornata non importerà.

Capricorno – Anche se oggi non vi va di mettervi alla prova, meglio non oziare e rimanere produttivi: soldi in vista.

Acquario – Ci sono ghiotte occasioni in arrivo: preparatevi a coglierle. Dovrete però rinunciare a del tempo libero.

Pesci – Per oggi accantonate la vostra testardaggine. Non vi porterà a nulla se non a stress aggiuntivo sul lavoro.

