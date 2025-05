Cosa ci aspetta oggi, 26 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: È consigliata massima prudenza riguardo alle finanze, specialmente se gestite una cassa o un conto in comune.

Toro: Dovreste curare di più le vostre “pubbliche relazioni” se non volete rischiare di trovarvi abbandonati da tutti.

Gemelli: Il buonumore vi permette di affrontare gli impegni quotidiani con leggerezza e positività. Serenità nella coppia.

Cancro: Rinunciate a tutto ma non a quel viaggio che sognate di fare da troppo tempo. Ne varrà la pena!

Leone: Smussate gli spigoli del vostro carattere facendo esercizio di comprensione e pazienza con i parenti...

Vergine: Qualche scaramuccia familiare legata a vecchie questioni vi mette in imbarazzo di fronte a una persona cara.

Bilancia: Tornano le vecchie certezze sentimentali che vi avevano abbandonato ormai da qualche tempo.

Scorpione: Spese inaspettate legate alla casa compromettono un progetto che avevate in mente. È la vita!

Sagittario: Siete in trattative con un interlocutore che non sembra troppo affidabile. Volete proprio andare fino in fondo?

Capricorno: Le continue discussioni con i soci cominciano a infastidirvi. Cominciate a valutare un allontanamento.

Acquario: Un ritiro momentaneo vi permetterà di analizzare con calma la situazione e valutare i prossimi passi.

Pesci: Nella coppia e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili. Se continuate così, i litigi sono inevitabili.

© Riproduzione riservata