Cosa ci aspetta oggi, 26 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La crescita lavorativa per voi è un successo, ma attenti a prevaricare colleghi con arroganza...

Toro – In questo periodo vi sentite delle trottole e non sapete come fermare il giro. Provate a prendere fiato...

Gemelli – Ad agosto finalmente andrete in ferie e non potete fare a meno di pensarci. Non perdete di vista la realtà.

Cancro – Quanto vi mancano le serate in spiaggia con gli amici. Perché non replicare? Con un pizzico di creatività...

Leone – Vi frullano in testa talmente tante cose che non sapete da dove cominciare. Un consiglio? Scremate!

Vergine – Sospendere il giudizio nei confronti degli altri ogni tanto vi farebbe bene per non sentirvi giudicati a vostra volta.

Bilancia – Spesso avete l’impressione che gli altri non vi apprezzino, ma forse è solo una vostra paura di vecchia data...

Scorpione – Da quanto tempo non vi dedicate un momento tutto per voi, come un bel bagno in vasca al lume di candela?

Sagittario – Dopo anni siete arrivati a conoscervi bene su molti aspetti. Per amare di più, però, occorre andare in profondità.

Capricorno – La sedentarietà ultimamente vi sta rendendo piuttosto pigri e poco in forma. Serve un cambio di rotta!

Acquario – Dare grosso peso a ciò che gli altri possono pensare di voi non sarà di aiuto per prendere la giusta decisione...

Pesci – La tranquillità vi connota nel profondo eppure dentro di voi c’è una parte che grida davanti alle ingiustizie.

