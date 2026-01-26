Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri.

Ariete: La vita vi mette continuamente davanti a nuove sfide... come alzarsi dal letto il lunedì mattina.

Toro: Non importa chi dubita di voi: la vostra determinazione vi porterà al traguardo, dovete solo crederci.

Gemelli: Anche se oggi tutto sembra nero attorno a voi, non lasciatevi abbattere, c’è sempre un lato positivo.

Cancro: In famiglia, la tensione sale sempre di più... sta a voi decidere come cercare di calmare le acque.

Leone: Credere nell’amore dopo tutti i sotterfugi che avete vissuto non è facile, ma sono in arrivo grandi novità!

Vergine: Oggi vorreste semplicemente sparire da tutto e da tutti... fatevi forza, domani è un altro giorno.

Bilancia: Vi sentite incerti riguardo al vostro futuro, ma non demordete. Andate avanti per la vostra strada.

Scorpione: Anche se siete arrabbiati, ricordate che la vendetta è solo una distrazione momentanea dalla vostra ferita.

Sagittario: Il vostro temperamento potrebbe farvi finire in situazioni spiacevoli, non siate sempre così impulsivi!

Capricorno: L’amore non è bello se non è litigarello... ma a volte, sedersi a parlare con tranquillità è la miglior soluzione.

Acquario: Anche se è lunedì, vi sentite particolarmente pieni di energia. Trasmettete queste good vibes ai colleghi!

Pesci: Qualcuno vi guarda da tempo con gli occhi a cuoricino... ma voi sembrate non accorgervene per nulla!

© Riproduzione riservata