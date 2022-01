Cosa ci aspetta oggi, 26 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non arrendetevi e andate al cuore del problema. Vi sta costando fatica, ma vi accorgerete che ne valeva proprio la pena.

Toro – Siete degli abili oratori, e la vostra capacità di ascolto è ugualmente straordinaria. Fatene buon uso in questi giorni…

Gemelli – Si prospettano occasioni d’oro in cui dimostrare tutta la vostra dolcezza. Non lasciatevi intimorire da chi è più freddo...

Cancro – Imparate la cura dei gesti più semplici e vi ritroverete a cambiare la vita delle altre persone. La pienezza è un frutto pregiato!

Leone – Non c’è motivo per smettere di sognare, coltivate i desideri, la strada poi si aprirà. Non arrovellatevi troppo, sarà semplice!

Vergine – Non dimenticatevi di guardarvi attorno per vedere se qualcuno ha bisogno di voi. Potreste fare la differenza...

Bilancia – Optate per i pensieri positivi come siete soliti fare. La vita si apre a chi sa vedere la bellezza nelle cose.

Scorpione – Gli orizzonti sono rosei, anche se a stento riuscite a credere che qualcosa cambierà. Date una possibilità alla speranza.

Sagittario – Abbiate l’accortezza, quest’oggi, di essere delicati con chi vi farà perdere la pazienza. Non ve ne pentirete.

Capricorno – Il tempo corre, non lasciatevelo sfuggire. Trovate un motivo che vi faccia alzare in queste mattine d’inverno, e vivete.

Acquario – La vita è molto meglio di quello che vi rappresentate nella vostra testa. Cercate di ascoltarla usando il cuore.

Pesci – È il momento di accendere la musica e lasciarvi andare, ballando e cantando con tutto il fiato che avete.

