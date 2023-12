Cosa ci aspetta oggi, 26 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Le scorpacciate di questi giorni vi rendono un po’ pigri. Perché non uscite a fare una bella passeggiata?

Toro - Il cuore vi batte forte per progetti ambiziosi, che non hanno al centro solo il lavoro. Sognate in grande!

Gemelli - Non siate troppo severi con voi stessi: non potevate sapere come sarebbe andata a finire con quella persona.

Cancro - Prendere le cose di petto vi dà tanta soddisfazione, ma a volte è anche controproducente verso voi stessi.

Leone - Vi sentite frustrati per il fatto di non riuscire a dare forma ai vostri progetti. Provate a fare un piccolo passo.

Vergine - Avreste tutti i migliori motivi del mondo per arrabbiarvi oggi. Eppure vi sarà chiesto di fare da mediatori...

Bilancia - Siete entusiasti per come si stanno mettendo le cose con il partner. Non perdete di vista l’importante!

Scorpione - Siete piuttosto scontrosi con chi vi contraddice: e se non aveste sempre ragione voi? Pensateci bene...

Sagittario - Oggi rimarrete sorpresi dal comportamento inaspettato di una persona a voi vicina. Per lei sarete fondamentali.

Capricorno - Il sospetto continuo verso gli altri non vi aiuterà a stare meglio. Provate e cambiare atteggiamento...

Acquario - Date voce ai vostri sentimenti o rimarrete chiusi in voi stessi, negandovi la possibilità di essere felici.

Pesci - Smettete di impedire a voi stessi di essere felici e fate scelte coraggiose. Non avete nulla da perdere.

