Cosa ci aspetta oggi, 26 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tentare il tutto e per tutto in amore potrebbe portare a risultati insperati, nel bene e nel male... Buttatevi!

Toro: Ritroverete la motivazione che vi ha portato dove siete ora e vi aiuterà a continuare il vostro percorso.

Gemelli: Oggi avete voglia di dedicarvi solamente al relax: farete giardinaggio o leggerete un buon libro?

Cancro: Cercate sempre delle rassicurazioni dal partner in merito al suo amore, ma essere così ansiosi non vi fa bene.

Leone: Entrare nelle grazie del vostro vicino di casa potrebbe aiutarvi ad avere la meglio nelle riunioni condominiali...

Vergine: La vita è, troppo spesso un percorso a ostacoli, ma non sempre bisogna saperli evitare per vincere...

Bilancia: Da tempo vi sentite sopraffatti dalle incombenze lavorative e dagli impegni. Staccate e dedicatevi solo a voi!

Scorpione: L’amore va a gonfie vele e voi e il partner siete affiatati. Non resta che pensare ai piani per il futuro!

Sagittario: Tornare in un posto in cui siete stati felici ha la capacità di calmarvi: non vi resta che partire per dove sapete voi!

Capricorno: Amate con passione e a cuor leggero e vedrete che il vostro partner si sentirà subito al sicuro e protetto.

Acquario: Se vi sembra troppo tardi per partire per un viaggio all’avventura, sappiate che l’età non è un limite. Forza!

Pesci: Potete dire addio alla timidezza e alla paura di non farcela: abbiate grinta e cogliete tutte le opportunità!

