Cosa ci aspetta oggi, 25 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: In questi giorni siete piuttosto agitati, ma non vi è ben chiaro perché. Prendetevi del tempo per capirlo...

Toro: Chi vi è accanto sa di poter contare ciecamente su di voi. Siate orgogliosi degli sforzi fatti in questi anni.

Gemelli: Quanti pensieri vi affollano la testa durante la giornata: ma se oggi invece provaste a non pensare a niente?

Cancro: Vorreste avere più tempo da dedicare alla famiglia e ai vostri progetti. Fate decantare questo bel desiderio...

Leone: Ah, l’estate! Sognare non vi stanca mai, avete sempre amato le storie a lieto fine. E forse tocca a voi.

Vergine: Una bella serata in compagnia vi aiuterà a rilassarvi e lasciare le preoccupazioni inutili che vi assillano.

Bilancia: I progetti futuri vi assorbono una gran dose di energie mentali, ma con il tempo andrà molto meglio.

Scorpione: Prendere e partire un fine settimana senza avere una meta sarebbe una bellissima pazzia da fare, no?

Sagittario: Tante amicizie passate stanno facendo capolino nella vostra vita senza preavviso: che sia proprio un caso?

Capricorno: I paesaggi di questi giorni vi riempiono ancora l’anima e non permetteranno alle nuvole di rattristarvi.

Acquario: Non lasciatevi andare alla pigrizia: cercate di sforzarvi di essere attivi, mente e corpo ne avranno beneficio!

Pesci: Sport e una dieta sana vi aiuteranno a riprendervi dalla stanchezza che sentite addosso. Non disperate!

