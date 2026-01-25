Cosa dicono le stelle per il 25 gennaioLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Domani ricomincia un’altra dura settimana lavorativa... finchè potete, meglio che vi riposiate!
Toro: In molti apprezzano la vostra generosità, ma attenti... chi potrebbe approfittarsene è dietro l’angolo.
Gemelli: I dubbi in amore vi tengono svegli la notte... che non sia il momento di prendere strade diverse?
Cancro: La vostra sensibilità, alle volte, è una vera sciagura. Non lasciatevi travolgere dalle emozioni negative.
Leone: Oggi, meglio dedicarsi a qualche hobby che avete dimenticato, riscoprirete il vostro lato fanciullesco.
Vergine: Godetevi una giornata all’insegna della tranquillità, domani per voi inizierà una settimana frenetica.
Bilancia: Piccoli battibecchi in coppia vi innervosiscono, ma pensateci bene: sicuri di non essere voi nel torto?
Scorpione: Prendere le distanze da chi vi ha ferito non è egoismo, è necessario per il vostro benessere mentale.
Sagittario: Siete sempre i primi a rischiare nella vita, ma attenti a non confondere il coraggio con l’incoscienza.
Capricorno: La vostra resilienza è capace di portarvi lontano, ma attenti a non tenervi sempre tutto dentro.
Acquario: L’amore è una cosa meravigliosa, ma attenti a non avvicinarvi alle persone sbagliate solo per non stare soli.
Pesci: Piano piano, tutti i vostri piani si realizzano e voi siete sempre più felici. Godetevi questo momento speciale!