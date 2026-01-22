Il tributo a una delle più grandi voci della musica tricolore, portato avanti con idee sempre nuove da musicisti devoti: il Jazzino di Cagliari ospiterà alle 21:45 di sabato 24 un nuovo spettacolo de La Compagnia del Mocambo, in un nuovo omaggio a Paolo Conte con "Zazzarazazz", ideato da Sese Corrias in collaborazione con il gruppo.

La serata sarà quindi dedicata interamente alla musica e all'universo del cantautore e polistrumentista astigiano, in un concept che è però esclusivo e originale, in un incrociarsi di musiche e narrazioni, tratte da interviste e racconti con protagonista lo stesso Conte. Fonte principale d'ispirazione è il disco dal vivo "Concerti" (1985), contenente alcuni dei più celebri successi: dalla "Trilogia del Mocambo" a "Bartali", passando per "Via con me" e "Sotto le stelle del jazz". Il repertorio del cantautore è stato studiato a fondo dalla Compagnia, e riarrangiato per l'occasione dal vivo.

Sul palco del Jazzino sabato sera ci sarà Corrias da cantante e chitarrista, oltre che principale voce aneddotica sul mondo di Conte. Insieme a lui Sandro Mura, pianista jazz e membro dei Sunflower, il batterista veterano Pierpaolo Frailis, il prolifico contrabbassista Alessandro Atzori, il sassofonista Alessandro Angiolini (già Angiolini Bros) e il violoncellista-sassofonista Mariano Argiolas.

© Riproduzione riservata