Due esploratrici che viaggiano indietro nel tempo e incontrano gli Australopitechi, l'uomo di Neanderthal e l'Homo Sapiens. L'affascinante viaggio è proposto sul palco del teatro Astra di Sassari domenica alle 18 con ”Lara e Saretta all’eta’ della pietra”.

Lo spettacolo, consigliato a spettatori tra i 6 e 14 anni, è proposto dalla compagnia La Botte e il Cilindro. Il titolo è inserito nel cartellone della 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”. Firmato da Luca Dettori, lo spettacolo è diretto e interpretato da Bianca Maria Lay e Daniela Simula. Fonica di Aldo Milia. Musiche e adattamenti musicali di Mario Chessa, voci fuori campo Stefano Cossu e Aldo Milia, costumi Luisella Conti, scenografia di Michele Grandi in collaborazione con Consuelo Pittalis, Margherita Lavosi e Vito Furio. Disegno luci Paolo Palitta.

Lara e Saretta, con la loro navicella spazio temporale, conducono lo spettatore in un emozionante viaggio nel tempo durante il quale incontreranno gli Australopitechi, i primi bipedi dell’umanità, e conosceranno la famosissima Lucy vissuta più di tre milioni di anni fa. Osserveranno all’opera alcuni esemplari di Homo Habilis così chiamati perché capaci di lavorare la pietra e creare oggetti utili alla sopravvivenza (tra cui parrebbe anche un primordiale esemplare di scacciamosche). Una visita alle terre popolate dall’Homo Herectus, altrimenti detto Pitecantropo o Uomo di Giava, e dell’uomo di Neanderthal e in conclusione del viaggio l'incontro con l’Homo Sapiens.

