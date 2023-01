Cosa ci aspetta oggi, 25 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il vostro comportamento oggi sarà un po’ irruento. La giornata però vi addolcirà e alla sera sarete più calmi.

Toro – Questa mattina partite scarichi, ma la giornata sembra migliorare nel pomeriggio. Ritrovate la concentrazione!

Gemelli – Vi svegliate con il desiderio di conquistare il mondo: avete voglia di cambiare e migliorarvi. Che splendida carica!

Cancro – Avete bisogno di dedicare più tempo e affetto alla famiglia. Pensate a programmare qualche evento!

Leone – Un messaggio frainteso potrebbe farvi perdere inutilmente le staffe. Non saltate subito alle conclusioni!

Vergine – Bellissima giornata in vista! Finalmente potete rilassarvi, fare un respiro profondo e smetterla di preoccuparvi di tutto.

Bilancia – Ricordare il passato può fare molto male, attenzione a non farvi cogliere da un eccesso di malinconia.

Scorpione – Bisogna rimettersi in gioco, e questo è il momento più giusto per voi. Cercate di trovare un po’ di fiducia.

Sagittario – L’unica cosa che avete voglia di fare oggi è stare per conto vostro. Prima però, portate a termine gli impegni!

Capricorno – Vi sentite come il personaggio principale del vostro film preferito: oggi niente potrà scoraggiarvi. Avanti tutta!

Acquario – Più forte di voi, oggi vi ritrovate a punzecchiare partner o colleghi. Cercate di essere più calmi e gentili.

Pesci – Non abbiate paura di proporre un nuovo progetto sul lavoro: mettetevi in gioco, in arrivo soddisfazioni!

