Cosa ci aspetta oggi, 25 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete sempre rimasti in una situazione intermedia, senza esporvi: prendetevi un rischio, almeno avrete provato!

Toro – Un amico sta facendo di tutto per rimediare a un errore. La fiducia si guadagna, ma serve anche saperla dare.

Gemelli – Oggi avete voglia di compagnia. E come darvi torto? Le esperienze sono più ricche se vengono condivise.

Cancro – Non si può fare tutto in un giorno, ma oggi avete l’energia giusta per chiudere dei compiti rimasti in sospeso.

Leone – In questa giornata provate solamente a seguire l’istinto: è lì che troverete la vostra vera essenza.

Vergine – Oggi fate un bel respiro profondo: cercate di prendervi più cura del vostro spazio e del vostro tempo.

Bilancia – Non serve tenersi sempre tutto dentro: dite pure ciò che pensate, ma ricordatevi di scegliere le parole giuste.

Scorpione – Avete proprio voglia di un po’ di shopping: prendetevi qualcosa di bello per una volta, ma senza esagerare!

Sagittario – Di fronte a voi avete delle scelte importanti da prendere: siate voi stessi e non vi pentirete mai di niente.

Capricorno – Difficoltà nel dialogare in famiglia? Affrontate l’argomento spinoso per togliervi il pensiero una volta per tutte.

Acquario – State sempre troppo per conto vostro: fate delle proposte, coinvolgendo tutti i vostri amici. Coraggio!

Pesci – Nel vostro gruppo tutti si tirano indietro. Se nessuno è disposto a prendersi la responsabilità, fatelo voi.

© Riproduzione riservata