Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Andate avanti per la vostra strada e vedrete che in futuro non proverete alcun rimpianto. Forza e coraggio!

Toro: Tendete a sforzarvi il minimo necessario, ma per arrivare dove desiderate potreste dover sudare di più...

Gemelli: Gestire troppi impegni che si accavallano non è una cosa semplice. Provate con dei promemoria sul telefono.

Cancro: Sconfiggete la timidezza iscrivendovi a un corso di teatro o di improvvisazione, potrebbe aiutarvi!

Leone: Verrete presto a conoscenza di un segreto che dovrete custodire. La vostra discrezione vi aiuterà!

Vergine: Erigere muri che vi proteggono dagli altri non farà altro che isolarvi. Cercate un dialogo sereno.

Bilancia: Ultimamente faticate a essere costanti nei vostri impegni. Forse avete solo bisogno di un giorno di pausa.

Scorpione: Munitevi di una dose di energia e pazienza extra per portare a termine tutto ciò che vi siete prefissati!

Sagittario:La vostra spensieratezza contagiosa metterà di buonumore un amico senza che ve ne accorgiate.

Capricorno: Una parola di conforto verso uno sconosciuto può avere un impatto che nemmeno immaginate!

Acquario: State troppo al telefono ultimamente e non dedicate abbastanza tempo alla famiglia. Urge un bel detox!

Pesci: Sentite che è arrivato il momento di dire basta a una situazione che vi ha fatto soffrire troppo. Voltate pagina

