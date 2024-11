Cosa ci aspetta oggi, 24 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’affetto del partner o di un amico è capace di farvi sentire al sicuro anche nei momenti più neri.

Toro – In famiglia sono tutti pronti a perdonare, ma attenti a non tirare troppo la corda. Finirete per spezzarla!

Gemelli – Se state cambiando lavoro o zona, approfittatene per abbandonare le abitudini dannose che vi portate dietro.

Cancro – Prendere le cose sul serio non significa avere un’ossessione, ma evitare la superficialità e le distrazioni.

Leone – Dovreste sdrammatizzare e vivere con maggior leggerezza. Invece siete sempre lì a rincarare la dose...

Vergine – La programmazione vi illude di poter controllare le cose, ma poi prevalgono l’istinto e l’improvvisazione.

Bilancia – L’oggettività non è il vostro forte, soprattutto quando siete direttamente coinvolti nelle situazioni.

Scorpione – Mettete tutto ben in chiaro: solo così i problemi diventano definiti e si possono affrontare con successo.

Sagittario – Identificate dei momenti della giornata da consacrare al relax. Ripulire la mente talvolta è necessario.

Capricorno – Molto lavoro significa anche molta tensione: nascono così la diffidenza, il sospetto e l’ansia che provate.

Acquario – Vi mostrate disinvolti, ma chi vi conosce nota che vi state sforzando di fare qualcosa che non vi soddisfa.

Pesci – Proprio quando sta per rimettersi in moto un progetto a cui tenete, subentra l’ennesimo impedimento...

