Cosa ci aspetta oggi, 24 marzo, secondo lo Zodiaco

Ariete: Temete di esservi lanciati in una nuova relazione con troppa precipitosità? Provate a rallentare i ritmi...

Toro: Il weekend si avvicina e voi non fate che pensare alla cena di sabato. Ma attenti a non distrarvi troppo!

Gemelli: State tranquilli: se il periodo non è dei migliori non vuol dire che durerà per sempre. La fortuna tornerà!

Cancro: Non credete di aver serbato troppo rancore verso l’amico che vi aveva offeso? Dategli un’altra possibilità.

Leone: Non abbandonate mai la speranza, non pensate che vi abbia voltato le spalle. È solo in silenzio.

Vergine: Non serve a niente rimandare a oltranza gli impegni che vi spaventano. Via il dente, via il dolore.

Bilancia: Se la vostra cotta non è ricambiata è inutile che ci state dietro. Dovete guardare da un’altra parte.

Scorpione: Oggi al lavoro vi tocca sopportare dei capi ottusi? Portate pazienza e fate sorrisi di circostanza.

Sagittario: Alle volte il silenzio vale più di mille parole. Evitate quindi di parlare troppo quando non è necessario.

Capricorno: Di questi tempi lo sport è l’unica valvola di sfogo per il nervosismo, ma non esagerate con la palestra.

Acquario: Grandi novità per i single. Sta per iniziare un periodo all’insegna delle conquiste e del batticuore.

Pesci: Meglio un amore travolgente ma insicuro o uno più mite e fidato? A voi l’ardua sentenza...

