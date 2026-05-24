Ariete – La giornata invita a rallentare. Concedervi una pausa dai ritmi recenti vi aiuta a recuperare energia.

Toro – Un’idea personale torna a farvi compagnia. Dedicarle tempo oggi può regalarvi soddisfazioni inattese.

Gemelli – Un incontro casuale accende curiosità. Dal confronto nasce uno spunto interessante per i prossimi giorni.

Cancro – La casa e gli affetti diventano il vostro rifugio. Cercate il calore delle persone che vi fanno stare bene.

Leone – Sentite il bisogno di mettervi in gioco. Una piccola sfida personale riaccende entusiasmo e fiducia.

Vergine – Oggi avete voglia di leggerezza e svago. Lasciare spazio all’improvvisazione vi farà bene più del previsto.

Bilancia – Un rapporto si rafforza grazie al dialogo di cui siete capaci da sempre. Essere chiari crea maggiore serenità.

Scorpione – Un pensiero irrisolto chiede attenzione. Guardarlo con sincerità vi permette di ritrovare equilibrio.

Sagittario – La creatività è da sempre il vostro punto forte. Usarla in un progetto personale vi porta gratificazione.

Capricorno – Avete voglia di nuove prospettive da oggi. Anche una semplice uscita o spostamento cambia l’umore.

Acquario – La giornata stimola intuizioni davvero originali. Annotare idee e pensieri vi sarà molto utile sul lavoro.

Pesci – Un po’ di silenzio vi aiuta a rigenerarvi. Prendere del tempo per ascoltarvi porta notevole calma.

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