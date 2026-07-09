Addio a Bonnie Tyler, sua la leggendaria hit degli anni ‘80 «Total Eclipse of the Heart»Aveva 75 anni, è morta in Portogallo dove era ricoverata per un problema all’intestino
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Addio a Bonnie Tyler: la cantante britannica, nota soprattutto per il brano “Total Eclipse of the Heart”, è morta a 75 anni in Portogallo, dove era ricoverata da due mesi in ospedale, in coma famacologico, per un intervento all’intestino.
L’annuncio è arrivato dalla famiglia e dal team dell’artista con una nota sul sito ufficiale. «Rilasceremo un ulteriore comunicato – si legge dopo la notizia della morte – ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore».
Nata in Galles l'8 giugno 1951. per Bonnie Tyler il primo successo arriva nel 1977, con il singolo Lost in France, seguito lo stesso anno da It's a Heartache.
A c0nsegnarla alla celebrità sarà però Total Eclipse of the Heart, brano scritto nel 1983 da Jim Steinman e contenuto nell'album Faster Than the Speed of Night
Tyler sarà la prima artista gallese a raggiungere la vetta della classifica statunitense Billboard Hot 100.
(Unioneonline/v.l.)