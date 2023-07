Cosa ci aspetta oggi, 24 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - A volte sapete essere i migliori nemici di voi stessi. Sfruttate l’autocritica in modo produttivo, non distruttivo!

Toro – Anche se ci sono cose che non avete voglia di fare, può succedere che non si possa scampare al dovere...

Gemelli – Oggi vi sentite frustrati e insoddisfatti. Vi siete chiesti perché ultimamente siete sopraffatti dalla negatività?

Cancro – Il partner tende a essere particolarmente geloso di voi in questo periodo. Paranoia o c’è qualcosa di vero?

Leone – Essere al centro dell’attenzione è qualcosa che amate, ma lasciate un po’ di spazio anche agli altri!

Vergine – Il vostro charme vi farà affrontare anche gli imprevisti più problematici con uno spirito positivo. Avanti tutta!

Bilancia – Se non vi sentite più in sintonia con un gruppo di amici, non dovete trascinare avanti il rapporto...

Scorpione – Cercate di trovare il giusto equilibrio fra passato, presente e futuro: la vostra vita ne gioverà davvero.

Sagittario – Un collega potrebbe darvi davvero sui nervi in questa giornata: non perdete le staffe e usate la diplomazia.

Capricorno – Non sempre le cose vanno come si desidera, ma a volte il futuro ha in serbo progetti inaspettati.

Acquario – L’incontro con una determinata persona vi porterà a fare un vero e proprio tuffo nel passato e nei ricordi...

Pesci – Se qualcosa non vi va bene, puntate i piedi. Anche voi avete diritto a far sentire la vostra voce, coraggio!

© Riproduzione riservata