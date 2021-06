Cosa ci aspetta oggi, 24 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – State andando al massimo da settimane oramai. Prendetevi il tempo che vi serve per ricentrarvi e per dedicarvi a voi stessi.

Toro – La felicità è condivisione e voi lo sapete bene. Cogliete l’occasione di trasmettere agli altri un po’ del vostro entusiasmo.

Gemelli – Novità in vista: non spaventatevi! I cambiamenti che state sperimentando vi porteranno presto verso orizzonti migliori.

Cancro – Una serata sdraiati sul divano è quello che vi ci vuole per smaltire la stanchezza dei giorni scorsi. Niente sensi di colpa!

Leone – Testa sempre fra le nuvole, occhi a cuoricino, sospiri sognanti… Non sarà che vi siete presi una bella cotta?

Vergine – Non perdetevi in pensieri troppo metodici e razionali. Lasciatevi guidare un po’ dall’istinto. Il vostro, poi, non sbaglia mai.

Bilancia – Oggi c’è solo un rimedio per la vostra nostalgia: condividerla con gli amici di una vita a suon di ricordi da rivivere insieme.

Scorpione – Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non sottraetevi alle vostre ma, piuttosto, ricordate tutta la strada fatta.

Sagittario – Avete sempre mille idee, ma poco tempo per realizzarle. Fate un bel respiro. Che ne dite di fare un passo alla volta?

Capricorno – Se la gelosia vi attanaglia non lasciate che metta a repentaglio la vostra relazione. Sciogliete i dubbi con l’aiuto del partner.

Acquario – Vi sentite spesso a disagio, eppure le vostre capacità sono visibili a tutti. Che ne dite di credere un po’ di più in voi stessi?

Pesci – Se sul lavoro ultimamente non gira, cercate di aggiustare il tiro. Cosa potete fare per migliorare le vostre prestazioni?

