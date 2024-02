Cosa ci aspetta oggi, 24 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Siete consapevoli di avere dei limiti, e fate bene: riconoscere le proprie lacune è un bel segno di maturità.

Toro - A volte saper dire di “no” ad alcune richieste è importante, tanto per voi quanto soprattutto per gli altri.

Gemelli - Non basta essere felici dei propri successi, ma serve esserlo anche di quelli degli amici. Non paragonatevi agli altri.

Cancro - Non temete le brutte opinioni: c’è sempre qualcuno che parla a vanvera e senza sapere. Non dateci peso...

Leone - Oggi vi state cimentando in qualcosa di nuovo insieme ai colleghi: fate caso a chi di loro è curioso e chi no.

Vergine - Non isolatevi solamente per paura di rimanerci male, ma cercate piuttosto di avere un sano confronto.

Bilancia - Il vostro partner non vi capisce. Ricordate: spesso serve spiegare più volte un concetto per farlo comprendere!

Scorpione - In questa giornata non ponetevi dei freni: spendete in ciò che vi dà gioia, ma non per la gioia di spendere.

Sagittario - Può capitare a tutti di essere fraintesi, ma non per questo serve intestardirsi così tanto. Lasciate perdere!

Capricorno - Oggi evitate di dare dei consigli se non vi vengono espressamente richiesti: difficilmente verranno ascoltati.

Acquario - Giornata ardua sul piano emotivo: meglio trovare dei compromessi, piuttosto che rovinare tutto per gelosia.

Pesci - Oggi vi pare che qualcosa vi stia scivolando di mano: siate onesti su quanto vi sentite in grado di gestire...

