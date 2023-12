Cosa ci aspetta oggi, 24 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Alla Vigilia di Natale non fate altro che pensare a come sarà bello stare insieme. Lasciatevi sorprendere.

Toro: Pian piano la strada sta diventando più chiara. Non fatevi spaventare dai primi ostacoli che incontrate.

Gemelli: Non fatevi fregare dall’ansia in questa giornata: gustatevela come poche altre durante l’anno.

Cancro: Oggi avete il cuore ricolmo di gratitudine. Tutto ciò che vi circonda è un dono inatteso e inconsueto.

Leone: Il vostro carattere audace vi ha portato a fare scelte inusuali. Non tutti saranno d’accordo, fatevi forza.

Vergine: Dicembre vi fa sempre sognare in grande. Perché non seguire questa ispirazione positiva e sana?

Bilancia: Cercate di sfruttare ogni momento per prendervi cura degli altri e anche di voi stessi. Coltivatevi!

Scorpione: Cercate di non far prevalere il vostro senso di perfezione: rischiate di rovinare la spontaneità del momento.

Sagittario: Essere sempre sulla difensiva potrebbe rendervi più duri di quanto pensiate. Provate ad ammorbidirvi...

Capricorno: Le emozioni forti non sono il vostro pane, eppure oggi sarete invasi da uno strano senso di pienezza.

Acquario: L’agitazione per i mesi a venire comincia a salire. Trovate il modo per non farvi saturare dall’organizzazione.

Pesci: È dura esprimere il proprio pensiero quando si è sempre stati abituati a seguire altri. È ora di sbocciare!

