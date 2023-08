Cosa ci aspetta oggi, 24 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La fine dell’estate vi lascia un po’ di malinconia. Vedete il lato positivo: avete fatto vacanze da sogno...

Toro: Tutti restano colpiti dalla vostra delicatezza: non siete proprio capaci di essere invadenti. Bravi!

Gemelli: L’idea di un cambio di vita non vi dispiace, soprattutto ora che avete il lavoro che avreste sempre voluto.

Cancro: Le ultime vicende amorose vi hanno impigrito e chiuso dentro il vostro guscio. Forse è ora di ripartire...

Leone: Il cuore galoppa forte all’idea dell’incontro che state per avere con quella fiamma di vecchia data...

Vergine: Non potete tenere sempre sotto controllo la vita degli altri: trovate pace e lasciate andare un po’ di pesi.

Bilancia: Vi state facendo prendere dall’ansia per cose inutili. Tutto andrà in ordine, fidatevi della vostra parte ottimista.

Scorpione: L’estate vi ha fatto tornare in mente molti ricordi d’infanzia. Non abbiate paura di ripercorrerli e riviverli...

Sagittario: Non vi capita mai di non pensare a niente: perché non prenotare un paio di giorni al mare e svagarvi?

Capricorno: Al lavoro i rapporti con i colleghi vanno bene, ma vorreste che vi venisse affidato qualche progetto in più...

Acquario: Ultimamente captate l’astio di alcune persone e vi sentite morire dentro. Forse è ora di smarcarvi dal giudizio.

Pesci: La vostra creatività è sconosciuta a molti: oggi avrete l’occasione per dimostrarla a più di una persona.

