Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Amate la verità ma forse a volte qualche piccola bugia bianca potrebbe salvare un rapporto che sembra alla deriva...

Toro: Sognate un campo di girasoli a perdita d’occhio: è qui che volete trovare la vostra dimensione e staccare la spina.

Gemelli: Un nuovo inizio sta per arrivare e, con lui, anche le consuete preoccupazioni: le stelle vi assisteranno, siate sereni.

Cancro: Non sapete se tornare a ciò che conoscete così bene oppure se osare ancora un volta. Il coraggio verrà premiato.

Leone: Ricordatevi di tutta la strada che avete fatto per potervi prendere i vostri spazi. Non lasciate che nessuno ve li tolga.

Vergine: È il vostro periodo: con la salsedine fra i capelli e i piedi nella sabbia, oggi potete concedervi di sognare a occhi aperti...

Bilancia: Siete sempre schietti e sinceri ma, quando i presupporti lo consentono, cercate di indorare un po’ la pillola.

Scorpione: Quando le cose non filano lisce come vorreste tendete a chiudervi in voi stessi. Gettate via il guscio, almeno per oggi!

Sagittario: Il sole vi fa bene, così come la natura incontaminata che tanto amate. Una passeggiata nel verde vi rigenererà.

Capricorno: Quale strada è quella giusta? Nessuno può saperlo a priori ma interrogarsi di continuo certamente non aiuta...

Acquario: Avete bisogno di un po’ di freschezza in questa calda giornata estiva: via libera alla frutta di stagione, vi darà la carica!

Pesci: Se siete abituati a seguire la corrente, oggi vi si presenterà l’occasione giusta per ribaltare le carte in vostro favore.

