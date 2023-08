Cosa ci aspetta oggi, 23 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Attenzione a non cedere alla vostra innata natura un po’ ingenua: fidatevi, ma senza sbilanciarvi troppo.

Toro: Precisi come non mai: oggi non risparmiate proprio niente e nessuno. Attenzione a non diventare antipatici.

Gemelli: La luna storta vi accompagnerà nel corso di questa intera giornata, dal risveglio fino a sera. Non mollate!

Cancro: Le vostre innate doti empatiche oggi torneranno utili a un caro amico in difficoltà, siate buoni consiglieri.

Leone: Difficilmente le vostre prime sensazioni sbagliano. Cercate solo di non essere troppo giudicanti...

Vergine: La vostra autostima è alle stelle: vi sentite al centro dell’attenzione e ne siete più che compiaciuti!

Bilancia: Attenzione a esprimere le vostre opinioni con troppa sincerità, non tutti potrebbero apprezzarle...

Scorpione: Siete in fase di rinascita, tutto intorno a voi sembra antiquato: è il momento di stravolgere totalmente le cose.

Sagittario: Avete voglia di fare festa, passare il tempo con gli amici e non pensare troppo alle conseguenze...

Capricorno: Mente annebbiata e stanchezza: non siete certo al massimo della forma. Pazientate, migliorerà prima o poi.

Acquario: Va bene essere critici verso sé stessi, ma è importante che non vi sottovalutiate. Imparate a darvi valore.

Pesci: Siete carichi di inventiva e passione: la vostra voglia di fare coinvolge chiunque sia intorno a voi!

