Cosa ci aspetta oggi, 22 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Temete di deludere gli altri e non volete fallire nei vostri progetti: attenti a non stressarvi troppo però!

Toro – Oziare, riposare e passare dal letto al divano è il programma principale di oggi. Ogni tanto ci vuole!

Gemelli – La vostra felicità deve tornare a essere la priorità. Tenetelo a mente e agite per conquistarla.

Cancro – Ricordare tutto ciò che il vostro ex vi ha fatto di male non può che nuocervi. Voltate definitivamente pagina...

Leone – Lottare contro le ingiustizie altrui vi aiuterà sicuramente a trovare lo scopo da perseguire nella vostra vita.

Vergine – Godete di popolarità tra i vostri amici nell’organizzare serate divertenti. Perché non vi mettete in azione?

Bilancia – È arrivato anche per voi il momento di fare i conti con il destino: se è la persona giusta per voi lo capirete presto...

Scorpione – Sorprendete il partner organizzando una giornata fuori porta, nella meta che più desidera visitare!

Sagittario – Trovare sempre una scusa per non svolgere dei compiti noiosi potrebbe innervosire qualcuno.

Capricorno – Non avete ancora pensato nel dettaglio a come organizzare il prossimo mese. Sicuri di stare bene?

Acquario – Andrete incontro a una decisione estremamente importante, che potrebbe cambiare la vostra vita.

Pesci – Irridere una persona che non vi va a genio non è da voi. Non scadete in questi comportamenti scorretti...

© Riproduzione riservata