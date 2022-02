Cosa ci aspetta oggi, 22 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - La paura di essere felici spesso vi impedisce di fare scelte importanti. Puntate sui vostri desideri più veri. Non cadrete.

Toro - Il tempo scivola via velocemente. Se aveste solo domani cosa fareste? Forse il punto non è “cosa”, ma con “chi”...

Gemelli - Cercate di individuare i motivi che vi fanno chiudere il cuore e lottate affinché si riapra. Siete fatti per l’amore.

Cancro - La pigrizia vi fa perdere per strada tante occasioni di creatività. Ogni volta che i pensieri vi bloccano, scegliete le azioni.

Leone - È finito il tempo in cui gli altri decidevano per voi. Oggi siete la vostra testa e il vostro cuore: prendetevi le responsabilità.

Vergine - Mollate la presa, la vita non si può controllare in ogni cosa. Oggi per voi una bella occasione per lasciarvi andare!

Bilancia - Le vostre qualità sono note a tutti, ma pochi conoscono la vostra fragilità. Beato chi la vedrà perché è la parte più bella di voi.

Scorpione - Avete bisogno di nutrire il dialogo col partner, ma gli impegni vi tolgono energia. Programmate una gita fuori porta...

Sagittario - Non dimenticate di progettare insieme. È la linfa di una relazione che sa di futuro. Senza farvi prendere dall’ansia...

Capricorno - Occhio a non farvi fregare da una scorretta comunicazione. Il trucco è guardarsi sempre negli occhi mentre ci si parla.

Acquario - Cercate di allentare la tensione con attività che vi liberino testa e cuore. Solo allora con lucidità analizzate la situazione.

Pesci - Non siete proprio contenti della vostra vita in questo momento. Ma forse è il caso di guardare oltre a quello che non va...

