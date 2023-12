Cosa ci aspetta oggi, 22 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’aria è frizzante e l’idea di trascorrere le feste in compagnia vi entusiasma. Ci sono novità in vista....

Toro – Non siate pigri: tutto l’impegno che metterete in un progetto aprirà una porta. Lasciate andare i pesi...

Gemelli – Non lasciate che le paure vi offuschino la prospettiva sulle cose. Non andrà tutto a rotoli come pensate.

Cancro – Le idee affollano la vostra testa come uno sciame d’api. E se a un certo punto arrivaste al nettare? Pensateci!

Leone – A volte vorreste avere un cuore più sensibile, soprattutto per quelle persone che non vi vanno troppo a genio.

Vergine – Siete bravi a giustificarvi, quando volete. Ma ricordate che è solo la verità che premia. Fate uno sforzo!

Bilancia – L’abito non fa il monaco, non angustiatevi per come apparite a chi non sa apprezzare la vostra personalità.

Scorpione – Lasciate da parte le arrabbiature, non è il momento di farsi distrarre da emozioni passeggere...

Sagittario – Siete sempre così attenti a non dispiacere gli altri che a volte dimenticate ciò che desiderate voi...

Capricorno – Oggi un bel paio di occhi blu vi faranno interrogare sul senso della vita. Inizierete ad ambire alla serenità...

Acquario – Un po’ di stabilità non sarebbe male in questo periodo, è vero. Ma non disperate, è appena dietro l’angolo.

Pesci – Credete che tutti ce l’abbiano con voi, ma non avete il coraggio di chiedere a qualcuno che cosa ne pensi.

© Riproduzione riservata