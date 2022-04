Cosa ci aspetta oggi, 22 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un po’ di agitazione residua vi impedisce di dormire bene. Una tisana rilassante serale potrebbe aiutarvi, provate!

Toro – State aspettando una chiamata che sembra non arrivare mai. Oggi si apre un nuovo spiraglio per quell’opportunità...

Gemelli – Un po’ di instabilità a livello sentimentale vi spinge a chiudervi in voi stessi. Ma qualcuno è pronto ad ascoltarvi.

Cancro – Qualcosa vi frulla per la testa: un nuovo piano per dare una scossa alla routine quotidiana? Volete una svolta netta.

Leone – A volte vi rendete conto di essere un po’ aggressivi eppure la vostra sensibilità è ferita dalle risposte troppo acide...

Vergine – Non focalizzatevi solo sulle perdite, pensate anche alle molte vittorie che costellano il vostro cielo. Splendete!

Bilancia – Non siate parziali in ufficio ma cercate di vedere le cose in maniera oggettiva. Solo così risolverete i problemi che vi bloccano.

Scorpione – Siete grandi amanti della natura e, in questo periodo, state puntando ad assorbire quanta più vitamina D possibile.

Sagittario – Siete indecisi su un’importante decisione che vi aspetta in questi prossimi giorni. Presto arriverà la rivelazione...

Capricorno – Quando scorgete una possibilità di successo nulla riesce a fermarvi. Continuate così e presto potrete festeggiare.

Acquario – Vi sentite sempre responsabili di cose che non potete controllare. Non addossatevi colpe che non avete.

Pesci – Siete fermi sulle vostre posizioni ma è in arrivo qualcuno che sarà in grado di farle vacillare. Aprite la mente...

