Cosa ci aspetta oggi, 21 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete deciso di cambiare vita da un momento all’altro e ora fate i conti con l’incertezza - solo passeggera - del momento.

Toro – State affrontando queste giornate di settembre con grinta ed entusiasmo: un binomio sempre vincente, lo sapete bene...

Gemelli – Non siete bravi a improvvisare, per questo dovreste sempre prepararvi con anticipo per le occasioni importanti della vita.

Cancro – Sentite di non essere stati del tutto sinceri con la persona del vostro cuore. Dite la verità anche se farà male...

Leone – Amate il rischio, è vero, ma non starete esagerando? Cercate di tenere i piedi saldi a terra per non dovervi curare le ferite.

Vergine – Il detto “che vinca il migliore” non vi è mai piaciuto: chi l’ha detto che il secondo arrivato non è altrettanto meritevole?

Bilancia – Fermatevi un attimo, è da troppo tempo che non prendete fiato. Qualcuno in famiglia reclama le vostre attenzioni...

Scorpione – Sapete adattarvi all’ambiente che vi circonda e, per questo, state facendo grossi passi avanti sul lavoro. Avanti così!

Sagittario – Avete una verità molto scomoda da rivelare: la delicatezza di certo non vi manca, ora serve solo un po’ di coraggio.

Capricorno – La vostra parte razionale non lascia scampo al partner, che ama stare con la testa fra le nuvole. Ammorbiditevi un po’.

Acquario – Non vi piace stare al centro dell’attenzione quando non si tratta di premiare il vostro impeccabile charme. Stringete i denti...

Pesci – Avete un tale controllo delle vostre emozioni da non lasciar trapelare nulla. Così, però, chi vi sta intorno rischia di fraintendervi.

