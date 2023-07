Cosa ci aspetta oggi, 21 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Siete impazienti di vedere i frutti dei vostri progetti. Ma ricordate che Roma non è stata costruita in un giorno...

Toro: Tornare con la mente al passato vi sta facendo soffrire troppo. Concentratevi sull’oggi e sul futuro...

Gemelli: Lasciare il lavoro e accettare una nuova proposta? Chiedetevi cosa vi abbia spinto a guardarvi intorno.

Cancro: Vi sentite traditi e feriti nell’orgoglio dal vostro partner e meditate vendetta. Ma andateci piano...

Leone: La vostra inossidabile forza di volontà in questo periodo sembra invincibile e vi porterà sicuramente lontano!

Vergine: In questo periodo non vi sentite in sintonia né con gli amici né con il partner. È normale evolversi e cambiare.

Bilancia: Il vostro estremo bisogno di libertà e autonomia sarà messo a dura prova da un aut-aut del partner.

Scorpione: Il livore nei confronti di un collega sta per raggiungere il limite. Vi servirà una dose extra di camomilla...

Sagittario: Giovate di questa energia incredibile e inesauribile che vi sentite in corpo per i vostri progetti!

Capricorno: Avete tergiversato troppo: è tempo di risvegliarvi dall’apatia e riprendere in mano i vostri progetti creativi.

Acquario: Un incontro inaspettato risolleverà il vostro umore che nelle settimane passate è stato troppo sottoterra...

Pesci: La vostra bontà verso il prossimo oggi vi sarà d’aiuto nello stare vicino a una persona amica in difficoltà.

