Cosa ci aspetta oggi, 21 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornata stressante sul lavoro, per fortuna ad aspettarvi a casa c’è la persona amata pronta ad accogliervi.

Toro: Camminate sul filo del rasoio con la paura di trovare imprevisti a ogni angolo. Andrà tutto bene!

Gemelli: Oggi dovrete essere chiari e diretti nel comunicare agli altri ciò che non vi permette di stare tranquilli.

Cancro: Avete gli occhi a cuoricino per la vostra nuova relazione. L’amore è bello, ma non dimenticate gli amici.

Leone: Le ultime battute lavorative vi stanno mettendo a dura prova, cercate di stringere i denti e combattere.

Vergine: Ultimamente avete trascurato gli affetti per focalizzarvi sul lavoro. Approfittate delle feste per recuperare.

Bilancia: Dovreste imparare a comunicare meglio le vostre idee, invece di limitarvi a bocciare quelle degli altri.

Scorpione: Per combattere lo stress, perché non prenotare un volo last minute per l’inizio dell’anno nuovo?

Sagittario: Oggi attenzione in tavola: qualche sgarro di troppo potrebbe pesare caro sul vostro stomaco delicato.

Capricorno: Un po’ in ritardo, ma finalmente lo spirito natalizio ha bussato anche alla vostra porta. Pronti a fare festa?

Acquario: Basta pensare a tutto ciò che potrebbe andare storto: focalizzatevi su quanto di positivo avete intorno.

Pesci: Invece di ricorrere a musi lunghi e frecciatine, siate espliciti nel dire in che modo qualcuno vi ha offeso.

