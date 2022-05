Cosa ci aspetta oggi, 20 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non lasciate che le preoccupazioni vi distolgano dall’attenzione che potete dedicare agli altri. Questa vi salverà!

Toro – Ottime prospettive sul fronte lavorativo, ma dovete prendere bene in considerazione se il successo faccia per voi...

Gemelli – A volte vi arrabbiate con voi stessi perché non vi sentite sufficientemente empatici. Forse però siete un po’ troppo severi...

Cancro – Amicizie del passato tornano a fare capolino, e forse un motivo c’è. Non risparmiatevi, anche se riaprono ferite.

Leone – Siete sempre stati molto forti, ma a volte vorreste avere la libertà di farvi consolare e coccolare. Esternatelo al più presto.

Vergine – Gli intoppi ci sono e ci saranno, è tutta questione di come imparate ad affrontarli. Non vi stancate di parlarne con chi amate.

Bilancia – Coltivare la solitudine alla lunga potrebbe diventare per voi una scelta un po’ egoistica. Là fuori c’è chi ha bisogno di voi.

Scorpione – Lasciate correre. I pensieri negativi e le ansie non vi portano da nessuna parte. Un bel respiro e avanti tutta!

Sagittario – Ultimamente avete l’impressione di non essere particolarmente apprezzati da chi vi ha sempre approvato.

Capricorno – È sicuramente un passo che vi costa, e non potete pensare di farlo in breve tempo. Riflettete, non vi corre dietro nessuno.

Acquario – In una giornata di maggio non c’è niente di meglio di una bella passeggiata che possa riempirvi i polmoni di sole! Uscite subito.

Pesci – Tirate fuori quel coraggio che avete dentro una volta per tutte. Non è vero che non siete determinati. È solo la paura a parlarvi.

© Riproduzione riservata