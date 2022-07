Cosa ci aspetta oggi, 20 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Vi sentite impigriti e assonnati, segno che il metabolismo oggi non lavora come si deve: tante le probabili cause.

Toro - Forti di un invidiabile e coinvolgente pensiero positivo, vi avviate verso imprese che, per ora, vi sembrano impossibili.

Gemelli - Apprezzare il piacere delle piccole cose è il miglior rimedio per costruirsi la propria serenità. Meditate per questo.

Cancro - Prendetevi cura di voi stessi, forse avete bisogno di coccolarvi, di gratificarvi con qualche attenzione in più.

Leone - Avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena. E, come sempre, sarete bravi nell’adattarvi.

Vergine - È consigliabile ridurre i ritmi a lavoro, ultimamente troppo sostenuti, se non volete rimanere a corto di energie.

Bilancia - Occhio alle illusioni e ai passi falsi! Nelle relazioni prendete in considerazione il punto di vista altrui.

Scorpione - Nel tempo libero di questi giorni estivi nutritevi di tanta buona musica, di film di qualità, di buone letture.

Sagittario - Dovrete sudare sette camicie, ma non solo per il caldo: dovrete mettere a punto i dettagli di un certo progetto.

Capricorno - Felicemente in coppia? Il partner vi porterà nei suoi sogni, vi coinvolgerà nei suoi progetti grazie alla sintonia presente tra voi.

Acquario - In amore vince chi fugge? Non è proprio così. Le piccole incomprensioni si possono superare riaccendendo la passione.

Pesci - L’atmosfera frizzante vi spinge a darvi un sacco da fare, tanto al lavoro quanto nelle faccende famigliari.

© Riproduzione riservata