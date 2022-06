Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: In questo lunedì sarete apprezzati per il vostro intuito, per la vostra abilità negli affari e la vostra intelligenza.

Toro: Nella vita sociale vi trovate a stringere nuove e stimolanti amicizie. Un ottimo modo per iniziare la settimana.

Gemelli: Ben vengano i viaggi di lavoro e non solo. Anche muovervi per piacere o cultura arricchisce la vostra anima.

Cancro: Un imprevisto potrebbe creare scompiglio in casa. Ma voi coccolatevi un po’, e prendetevi cura del vostro corpo.

Leone: Oggi siete baciati dalla fortuna, contate pure sulla miglior riuscita che possiate desiderare per la vostra attività.

Vergine: Non rimuginate su un episodio poco chiaro: aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione al partner.

Bilancia: La giornata potrebbe accompagnarsi a qualche malumore. Dovrete essere molto pazienti e diplomatici!

Scorpione: Sarete più aperti, dinamici e comunicativi del solito, e questo alzerà di molto le vostre quotazioni in campo sociale.

Sagittario: Dopo l’ultimo weekend è meraviglioso il fronte sentimentale: sorprendete il partner con pensieri e iniziative audaci!

Capricorno: Stabilmente in coppia? Alla persona che amate saprete dare il meglio di voi, e i risultati si vedranno.

Acquario: La giornata potrebbe essere vantaggiosa per la vostra carriera, ma sarete veramente disposti a fare i sacrifici richiesti?

Pesci: Una ventata di romanticismo vi distrae dalle cose pratiche e concrete: poco male, dato che a voi va bene così.

