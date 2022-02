Cosa ci aspetta oggi, 20 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ci sono strade lontane perfino dal vostro più spiccato intuito. Lasciatevi sorprendere dagli eventi della vita, ne vale la pena.

Toro: Ricordate sempre i primi tempi, vi aiuteranno a vederne le tracce anche sulla strada che percorrete ora, un po’ più faticosa.

Gemelli: C’è una terra in cui vorreste tornare. Il cuore si è acceso là, anche se avevate una paura tremenda di fare il primo passo.

Cancro: Non lasciate che quello che farebbero gli altri al vostro posto vi influenzi. Fidatevi di voi stessi, ci vedete piuttosto bene...

Leone: La solitudine è diventata via via una compagna per voi sempre più cara. Ma le relazioni sono la vita. Uscite dal vostro buio.

Vergine: Ci sono tanti sogni che avevate da bambini e non avete coltivato. È giunto il momento di prendervi finalmente sul serio.

Bilancia: La vostra indipendenza è importante, cercate di non cedere a compromessi solo per comodità di non prendervi responsabilità.

Scorpione: Non perdete troppo tempo ad analizzare la situazione. Le cose cambiano se le si vive, vedrete che troverete le risposte.

Sagittario: Lasciatevi trasportare dalle risate quando potete. L’ironia fa bene all’anima e mette a tacere i pensieri più bui.

Capricorno: Non pensate che a questo punto delle cose nulla possa migliorare. La crisi è fatta per rinascere, e voi ci riuscirete.

Acquario: Gli ostacoli sono gli alleati migliori per crescere. Fate soltanto attenzione a non prenderli di punta, accoglierli è la soluzione.

Pesci: Dovete avere il coraggio di esporvi, smettendo di fare caso a cosa potrebbero pensare gli altri. Siete unici!

