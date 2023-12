Che giornata sarà? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Negli ultimi giorni vi sentite stranamente in pace con il mondo, ma questo non vuol dire essere tranquilli.

Toro: In questo periodo non avete seguito una dieta sana e vi sentite piuttosto appesantiti. Cambiate rotta!

Gemelli: Ogni tanto cercate di ritagliarvi del tempo per rilassarvi, o finirete per avere un pesante crollo di nervi.

Cancro: Non c’è bisogno di imporsi per farsi ascoltare. Le persone hanno bisogno di gentilezza o diranno no a tutto.

Leone: Oggi avete bisogno di coccole. Anche se non dovessero arrivare, riuscirete ad affrontare tutto da soli.

Vergine: Quando lo stress è troppo elevato meglio rifugiarsi a casa, magari in compagnia del proprio animaletto.

Bilancia: In queste settimane dovete riuscire a trovare l’equilibrio tra casa e lavoro. Non è facile, ma ce la farete.

Scorpione: I single del segno sono a caccia: quale momento più romantico se non le feste natalizie per innamorarsi?

Sagittario: Troppi dolci vi hanno reso la testa pesante. Fate in modo di recuperare o la sonnolenza non vi abbandonerà.

Capricorno: Se non riuscite ad ascoltare una persona fate finta di farlo. Se si offende non prendetevela, è comprensibile!

Acquario: Quando non vi sentite apprezzati vi chiudete in voi stessi. Cercate di essere più transigenti anche con gli altri.

Pesci: Troppi pensieri vi affollano la mente e questo non vi aiuta a stare bene. Un bel respiro e lasciatevi andare.

