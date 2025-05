Cosa ci aspetta oggi, 16 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: I valori familiari e la tranquillità domestica in questo momento sono le priorità. Cercate di salvaguardarli.

Toro: Alto il rendimento nello studio o nell’attività lavorativa. Non manca però qualche disguido in famiglia...

Gemelli: I problemi burocratici e la gestione del denaro sono le preoccupazioni del momento, ma tutto si sistemerà.

Cancro: Sviluppate le capacità comunicative per evitare il ripetersi di scontri che vi hanno fatto soffrire in passato.

Leone: Moderate le ambizioni e cercate di essere più pragmatici nei piccoli obiettivi quotidiani. Otterrete più risultati.

Vergine: Non aspettate i segnali del corpo per migliorare il vostro stile di vita. Prevenire è sempre meglio che curare.

Bilancia: Un buon apporto di grinta e consapevolezza rende più scorrevole la gestione degli impegni quotidiani.

Scorpione: Accogliete con gioia un nuovo ingresso nella vostra vita. Il suo arrivo porterà una ventata di novità.

Sagittario: Riuscirete a confutare abilmente le critiche che vi verranno mosse da qualcuno che dovrebbe esservi amico.

Capricorno: Talvolta i sogni sono premonitori. Bisogna solo capire se in questo caso volete che lo siano oppure no.

Acquario: Non sentite nemmeno la fatica quando fate le cose di vostra iniziativa e non per volontà altrui. Approfittatene!

Pesci: Vi toglierete una bella soddisfazione, dimostrando che il vostro sesto senso funziona veramente.

