Cosa ci aspetta oggi, 14 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il filo conduttore resta il risparmio, sia in termini di energia che di denaro. Rinunciate a qualche progetto.

Toro – È necessario accelerare i ritmi e sobbarcarsi impegni onerosi. Ma alla fine è prevista una piccola gratifica.

Gemelli – Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e vitalità mai sperimentata.

Cancro – L’energia che vi pervade e il contributo dei colleghi hanno effetti positivi sull’attività lavorativa.

Leone – In arrivo nuove proposte e interessanti notizie dal punto di vista professionale. Fatene buon uso.

Vergine – L’intesa a due appare disturbata da qualche malumore, ma con un piccolo sforzo in più filerà tutto liscio.

Bilancia – Con le finanze siete un po’ ai ferri corti, ma la vostra parsimonia è un’eccellente garanzia per il futuro.

Scorpione – Eleganza e buon gusto vi permetteranno di fare bella figura con gli amici. Godetevi le luci della ribalta!

Sagittario – Non buttate via le opportunità che vi vengono offerte per mancanza di elasticità. Non ritorneranno.

Capricorno – Quando siete di buonumore tutto vi sembra estremamente semplice. Non perdere questo spirito!

Acquario – Assecondate il bisogno di svago, riposo e compagnia di qualità. Buoni i risultati professionali.

Pesci – Vi sentite irrequieti e manifestate il vostro disagio agendo per partito preso. Discussioni all’orizzonte.

