C’è sempre fame di nuovi prodotti legati al marchio “John Wick”, e gli attuali sviluppi in cantiere alla Lionsgate sembrano pronti a dimostrarlo. Dopo il successo straordinario dei primi tre capitoli, abbiamo potuto assistere all’esaltante “John Wick 4”, con un finale che lascia presagire nuovi punti di partenza. Oltre alla serie televisiva “The Continental” e allo spin-off “From the World of John Wick: Ballerina”, atteso il 12 giugno, l’universo a base di tecniche letali e sparatorie punta ora a espandersi con ulteriori nuovi progetti e, soprattutto, col tanto atteso quinto capitolo.

Già lo scorso anno, Reeves non ha escluso del tutto l’eventualità di tornare nei panni di Baba Yaga, pur considerando lo sforzo fisico notevole dopo dieci anni di intensi allenamenti. Intervenuto per la rivista CBS Mornings, ha dichiarato in proposito: “Mai dire mai, ma le mie ginocchia, in questo momento, stanno dicendo: non puoi fare un altro John Wick. Il mio cuore vorrebbe, ma non so se le mie ginocchia possono farlo”.

In effetti, visti gli incassi stellari di “John Wick 4” - quasi 200 milioni di dollari negli Stati Uniti e circa mezzo miliardo a livello globale - era scontato che, prima o poi, si parlasse di un quinto capitolo. Dopo le anticipazioni dei produttori David Leitch ed Erica Lee, secondo cui avremmo avuto notizie solo a sceneggiatura pronta e quando i tempi fossero stati maturi, Reeves è tornato sull’argomento lo scorso marzo, rivelandosi stavolta piuttosto scettico sulla sua realizzazione: «Il personaggio è morto. È morto in John Wick 4. Lo so, a Hollywood si possono far tornare i morti. Lo so, lo so, è la storia di Hollywood. Al momento però non ci sono piani».

Ebbene, è bastato attendere pochi giorni per avere la conferma da parte di Jenefer Brown, produttrice della Lionsgate, che “John Wick 5” si farà. Ospite a un evento di anteprima per la John Wick Experience a Las Vegas, ha detto in proposito: «Questo mondo continua a crescere e ad espandersi in modi incredibili. Il prossimo, ovviamente, è Ballerina, il nostro primo film spin-off e non vediamo l'ora che venga distribuito in tutto il mondo. Naturalmente, abbiamo annunciato che stiamo lavorando a un quinto film di John Wick. Penso che ci saranno altri spin-off, una serie TV, un videogioco». Entrando poi nello specifico del quinto film, ha aggiunto: «Abbiamo detto che stiamo sviluppando un quinto film di John Wick... John Wick potrebbe essere morto. Siamo tutti col fiato sospeso in attesa di scoprirlo».

Il franchise, pertanto, non mira solo a proseguire la serie regolare, ma ad ampliarsi con ulteriori possibilità narrative e attraverso differenti media: oltre alla conferma di Reeves in “John Wick 5”, l’attore presterà la voce al suo personaggio nel film d’animazione ufficiale; inoltre, è stata confermata la produzione di una pellicola incentrata sul personaggio di Caine, che vedrà coinvolto Donnie Yen in qualità di regista e attore protagonista.

Nel film animato, scritto da Vanessa Taylor e diretto da Shannon Tindle, conosceremo gli eventi precedenti al primo film, con John intento a sconfiggere i suoi avversari nell’arco di una sola notte per liberarsi dagli obblighi che lo legano alla Gran Tavola e dedicarsi a sua moglie Helen. Per quanto riguarda lo spin-off su Caine, sappiamo invece che la sceneggiatura sarà firmata da Mattson Tomlin e che le riprese cominceranno molto presto a Hong Kong. Il titolo sarà ambientato subito dopo gli eventi di “John Wick 4”, dove anche in questo caso il protagonista cercherà d’interrompere i suoi rapporti con la Gran Tavola.

Immancabilmente, ha parlato di “John Wick 5” anche il regista e creatore della serie, Chad Stahelski. Nella sua ultima intervista per Empire, ha rivelato che il prossimo capitolo godrà di un plot completamente diverso, avviandosi verso un nuovo inizio. In questa sede, ha affermato: «La saga di John Wick era praticamente conclusa. Quindi l'unico modo per fare un quinto film è avere una nuova storia che coinvolga John Wick. Non è una continuazione della Gran Tavola. John ha affrontato e superato il suo dolore. Sarà davvero diverso, tutti vedranno il trailer e diranno: cavolo... devo vederlo!».

E sui progetti paralleli attualmente in corso, ha aggiunto: «La serie TV su John Wick e il film d'animazione sono priorità assolute. La nostra idea è di provare nuove cose, esplorare alcuni filoni e usare queste due proprietà per catapultarci nelle idee per John Wick 5».

© Riproduzione riservata