Le nuove regole a Cannes comportano anche cambi di programma come ha ammesso l'attrice di Hollywood Halle Berry, membro della giuria presieduta da Juliette Binoche che assegnerà la Palma d'oro sabato 24 maggio. Per le proiezioni di gala che si svolgono intorno alle 19:00 e alle 22:00, a cui partecipano i team artistici, è richiesto l'abito da sera (abito lungo, smoking). In alternativa, è possibile indossare anche un "little black dress", un abito da cocktail, un tailleur pantalone scuro, un top elegante con pantaloni neri. Scarpe eleganti e sandali con o senza tacco (grande novità, prima i tacchi alti erano un obbligo), divieto assoluto di scarpe da ginnastica anche scure.

Ammessi per uomini completo nero o blu navy ma papillon è obbligatorio. Tote-bag, zaini o borse di grandi dimensioni sono vietati durante le proiezioni di gala. Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul red carpet, così come in qualsiasi altra area del Festival. Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che ostacolino il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in sala.

Saranno rispettate le nuove regole? C'è da chiederselo visto che in passato più erano audaci e voluminosi più si facevano notare gli abiti indossati anche da modelle-testimonial di marchi di moda. Halle Berry ha ammesso che non avrebbe potuto indossare l'abito che aveva scelto per la serata di apertura del Festival di Cannes di ieri sera a causa delle nuove regole sull'abbigliamento: probabilmente violerebbe le nuove regole che vietano la nudità sul red carpet e gli abiti eccessivamente ampi.

«Avevo un abito fantastico da indossare di Gupta, e non posso indossarlo perché lo strascico è troppo ampio», ha detto ai giornalisti la vincitrice dell'Oscar, riferendosi allo stilista indiano Gaurav Gupta, che in precedenza ha vestito la rapper Cardi B e ha creato abiti di grande impatto per il Met Gala. «Certo, rispetterò le regole – ha detto Berry – Quindi ho dovuto cambiare rotta». Ma la star ha appoggiato gli organizzatori del festival nel limitare gli abiti eccessivamente audaci con nuove regole scritte: «È una buona regola».

Si parte da zero perché negli annali di Cannes di nude look sul red carpet se ne trovano parecchi, come l'abito scultura di Schiaparelli indossato nel 2021 da Bella Hadid.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata