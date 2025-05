Sono dieci i Paesi che hanno conquistato un posto in finale all’Eurovision Song Contest 2025, al termine della prima semifinale andata in onda ieri, martedì 13 maggio. Cinque, invece, le nazioni eliminate sulla base del televoto.

Tra i qualificati spiccano Gabry Ponte, che rappresenta San Marino con il brano Tutta l’Italia, e Tommy Cash per l’Estonia con Espresso Macchiato. Gli altri artisti che accedono alla finale sono: Shkodra Elektronike per l’Albania (Zjerm), Vaeb per l’Islanda (Roa), Claude per i Paesi Bassi (C’est La Vie), Kyle Alessandro per la Norvegia (Lighter), Justyna Steczkowska per la Polonia (Gaja), Napa per il Portogallo (Deslocado), KAJ per la Svezia (Bara Bada Bastu) e Ziferblat per l’Ucraina (Bird of Pray).

Non ha lasciato indifferenti la performance di Lucio Corsi, che ha presentato il suo brano Volevo essere un duro, secondo classificato a Sanremo 2025 e vincitore del Premio della Critica Mia Martini. Corsi, che sul palco dell’Ariston ha convinto l’Italia con un testo profondo e inaspettato, si è esibito con i sottotitoli in inglese. Al suo fianco anche il chitarrista e producer Tommaso Ottomano.

Non sono mancate le sorprese: tra gli esclusi figura Red Sebastian del Belgio, tra i favoriti secondo i bookmaker. Dopo la seconda semifinale di giovedì, saranno 26 i Paesi che si sfideranno nella finalissima di sabato, seguita da milioni di telespettatori. I punteggi delle semifinali, come da regolamento, verranno resi noti solo al termine della serata conclusiva.

