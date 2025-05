Ariete: Mettete a frutto la vostra capacità di prendervi cura degli altri. È un momento molto delicato.

Toro: L’intraprendenza abbonda, ma fate seguire alle parole dei fatti concreti, o perderete credibilità.

Gemelli: Disinnescate abilmente le sterili polemiche familiari e trovate soluzioni concrete ai problemi, forza!

Cancro: Il disordine regna sovrano e non sapete più da che parte cominciare per rimettere a posto i pezzi.

Leone: Alcuni avvenimenti inaspettati alimentano la fiducia in voi stessi e vi ridanno indietro il coraggio perduto.

Vergine: Un filo di nervosismo non compromette gli appuntamenti professionali, che si concludono positivamente.

Bilancia: Guardarvi dentro vi farà bene. Potrebbe addirittura aiutarvi a risolvere un dilemma che vi attanaglia.

Scorpione: Non disperdete le energie in azioni inconcludenti. Preservatele per quando saranno davvero utili.

Sagittario: Tutti i segreti prima o poi vengono alla luce. Sicuri di non avere qualche confessione da fare oggi?

Capricorno: Giornata favorevole alla realizzazione di un desiderio, a patto che pensiate bene a ogni dettaglio.

Acquario: La razionalità entra in crisi, a favore di un torrente di emozioni incontrollabili che è una novità per voi.

Pesci: Qualcuno vi darà la spinta giusta per rimettere in piedi un progetto abbandonato da tanto tempo.

© Riproduzione riservata