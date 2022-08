Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Creatività in ascesa, l’introspezione può diventare un’ottima fonte per idee e soluzioni nuove.

Toro: In questo weekend d’agosto tirate fuori l’ironia e siate più concilianti, soprattutto con voi stessi!

Gemelli: Si prospetta un sabato meraviglioso sul fronte sentimentale: sorprendete il partner con pensieri e iniziative audaci.

Cancro: Cercate di non essere troppo maniaci dell’organizzazione in questi giorni. Che vacanze sono altrimenti?

Leone: Se nelle scorse settimane avete trascurato i partner, fatevi perdonare con una cenetta romantica, magari in riva al mare.

Vergine: Gli impegni famigliari tendono a risucchiarvi dentro la solita routine. Ma almeno in questi giorni svincolatevi un po’.

Bilancia: Con la vostra intelligenza siete in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più difficili. È il momento di sfruttarla.

Scorpione: Nella vita sociale vi trovate a stringere nuove e stimolanti amicizie. Fate in modo che proseguano anche dopo l’estate.

Sagittario: State già preparando il vostro ritorno a lavoro. Saprete muovervi saggiamente rispetto certe vecchie questioni?

Capricorno: Fa ancora un discreto caldo in questi giorni, quindi state leggeri a tavola anche quando siete con gli amici.

Acquario: Nella ricerca di relazioni interpersonali sapete dare e fare molto, i riscontri si vedono e voi per primi apprezzate.

Pesci: Giornata ideale per prendervi cura di voi, per rinnovare il look e per fare sport. E poi in serata sarete pimpanti.

© Riproduzione riservata