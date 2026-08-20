Cosa dicono le stelle per il 20 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete: Un’idea che sembrava folle inizia a prendere forma. Non abbiate paura di condividerla con chi vi capisce.
Toro: Qualcuno vi chiede aiuto e voi rispondete con il cuore. Questa apertura vi arricchisce più di quanto pensiate.
Gemelli: Un progetto lasciato in sospeso torna a bussare. Stavolta avete gli strumenti giusti per portarlo avanti.
Cancro: La generosità che offrite oggi torna indietro moltiplicata, in modi che nemmeno immaginavate. Fidatevi.
Leone: Le parole non dette pesano: trovate il coraggio di esprimere ciò che provate, senza rimandare oltre.
Vergine: La fretta è cattiva consigliera oggi: prendetevi il tempo di decidere con la testa e non solo di pancia.
Bilancia: Sentite il bisogno di stare soli, ed è giusto così. Il silenzio vi restituisce energie preziose e chiarezza mentale.
Scorpione: Una porta si chiude ma un’altra si intravede già in lontananza. Camminate senza voltarvi troppo indietro.
Sagittario: Siete pronti a lasciar andare un vecchio rancore. Perdonare non cancella, ma alleggerisce il cuore.
Capricorno: Un piccolo successo vi dà la spinta per osare di più. Cavalcate questa fiducia finché dura, senza timore.
Acquario: Ritrovate il gusto delle piccole cose e vi accorgerete che la felicità è sempre stata lì, a portata di mano.
Pesci: Una scintilla di entusiasmo contagia voi e chi vi circonda. Approfittatene per creare qualcosa.