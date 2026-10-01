Il jazz non è un estraneo nell'Isola, e tantomeno nel capoluogo: ma se fosse un ospite fisso tutte le settimane del mese? È questa la missione che da sempre accompagna "Jazz Alarm", che ogni giovedì porta in scena al Radio X Social Club di Cagliari (nei locali dell'Exma, in via san Lucifero 71) ospiti sempre diversi, per concerti jazz e jam sessions aperte ai musicisti presenti tra il pubblico. Gli appuntamenti ripartono ora fino al 29 ottobre, con orario fissato alle 20:30.

Con ogni esibizione dal vivo a ingresso libero e tramissione delle stesse in presa diretta sulle frequenze di Radio X – dalle quali vengono anche presentati e raccontati i progetti in scena – e in streaming sul canale YouTube della stessa, i concerti hanno durata di circa un'ora, lasciando poi spazio dalle 21:30 fino a mezzanotte alle jam sessions, dal grande successo tra i partecipanti già nelle passate edizioni.

Ad aprire le danze in data odierna è il Sestetto a Metà, proseguendo l'8 ottobre con l'Alessio Cogotti Trio, il 15 ottobre con i Weird 4Tet e il 22 ottobre con i Dreep 4Tet, per arrivare alla chiusura del 29 ottobre con il duo Basilico/Morandini, sul palco con uno speciale set dal vivo tratto dall'esibizione degli stessi al Premio Isio Saba.

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