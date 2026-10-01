Non si può certo dire che sia stata un'estate priva di musica per l'Isola, ma è adesso che il capoluogo torna a farsi sentire: e tra le varie ripartenze di quest'autunno, si aggiunge questo venerdì anche quella Fabrik di Cagliari, storico rifugio per la scena alternativa dell'hinterland e oltre. A officiare l'inaugurazione della nuova stagione di musica sono i cagliaritani Ave Mariachi e i concittadini Kassam, con cancelli aperti dalle 21 e inizio dei live alle 22 in via Mameli 216.

Il trio strumentale degli Ave Mariachi viene a formarsi nel 2017 nel capoluogo, in una classica formazione rock che vede Federico De Virgiliis (chitarra), Marcello Zasso (basso) e Alessandro Curto (batteria), ben lontana però dai soliti schemi: il gruppo infatti, unendo le comuni passioni per generi quali surf rock, blues e varianti acide, rockabilly, funky e musica per cinema pulp, noir e poliziottesco, va a plasmare una scoppietta miscela sonora, concepita proprio come una sonorizzazione filmica. Recuperando colonne sonore e tradizionali stilemi degli anni Settanta, gli Ave Mariachi non copiano ma rivisitano un'era d'oro, inserendosi appieno nel filone di revival cinematico tricolore.

Ed è un terzetto anche quello dei Kassam, band nata dall'intersezione tra le sonorità fuzz, space rock, prog e stoner, in un'immaginario estetico e sonoro incentrato su una galassia ancora inesplorata dagli esseri umani, del quale è intriso anche l'esordio uscito quest'anno: il concept album "Approaching to Proxima B: a flower Planet without Humans". Della formazione fanno parte Alessio Trovato (chitarra), Edoardo Cannas (basso) e Stefano Moresi (batteria).

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