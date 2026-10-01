Una delle più note voci della nuova generazione di rap isolano si racconta, prima di una nuova, grande prova dal vivo: venerdì 2 il rapper cagliaritano Praci (alias Francesco Contini) è ospite all'Exma del capoluogo per il progetto "Happy" – rivolto ai giovani per promuovere occasioni di ascolto, confronto e partecipazione – in dialogo con l'autore e giornalista radio Matteo Villaci, per una chiacchierata tra parole e musica. Appuntamento alle 19:30, con l'artista che l'indomani si esibirà sul palco di piazza IV Novembre a San Giovanni Suergiu per le 21:30, come finale del percorso di Progetto Giovani.

Il talk in programma a Cagliari è a ingresso gratuito, e sotto il titolo "Dentro le emozioni, dietro le barre" Praci presenta la sua storia umana e artistica, tra origini, processi creativi e difficoltà del fare musica nell'Isola. Classe 2000, il giovane rapper inizia a registrare musica insieme ai colleghi e concittadini Sgribaz ed Enomoney, con i quali entra a far parte del collettivo Nuova Sardegna all'inizio di questo decennio. Proprio in quegli anni pubblica i primi progetti ufficiali, come il mixtape "Prova A Prendermi" (2021) e gli extended-play "Still Runnin'" e "...Me vs. The World", entrambi nel 2023. Dopo il successo riscosso dall'album collettivo "4 The Island", nel 2025 il rapper pubblica l'album d'esordio "The Blue Hour", colorando ora il suo stile energico e tagliente con un lato più intimo e introspettivo.

Un'occasione per discutere desideri, ostacoli e possibilità, e di come l'impegno, la costanza e la fiducia nelle proprie idee possano aprire strade apparentemente lontane, con la possibilità per il pubblico di partecipare e porre domande all'intervistato. Un evento che viene organizzato dall'associazione culturale Luna Scarlatta in collaborazione con Panta Rei Sardegna, che precede un'altra importante serata per Praci: sarà infatti per sabato 3 il live a San Giovanni Suergiu, momento conclusivo del Progetto Giovani promosso dal Comune in collaborazione con la cooperativa Millepiedi e coordinato dal sociologo Chicco Angius, e sviluppato nelle tre direttrici di supporto psicologico, orientamento al futuro e avviamento di uno Spazio Creativo permanente. Il quale, negli ultimi tre anni, ha ospitato attività che hanno coinvolto i ragazzi tra podcast, laboratori di produzione musicale e percorsi creativi, collaborando anche con la Consulta Giovanile sangiovannese per il contest musicale "Fire Sound" e, in ultimo, per l'organizzazione del concerto di Praci, all'interno del progetto dedicato agli adolescenti DesTeenAzione. Ad anticipare il rapper, le selezioni musicali del dj Lester.

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