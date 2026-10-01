Si alza il sipario al Bflat di Cagliari, appuntamento con Monica Salmaso e il suo trioAl jazz club del Quartiere del Sole l'inaugurazione della nuova stagione concertistica
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Uno storico jazz club del capoluogo che riapre le sue porte, partendo da una voce straordinaria e di calibro internazionale. Questo venerdì il Bflat di Cagliari inaugura la nuova stagione concertistica, ospitando una delle più grandi artiste della musica brasiliana contemporanea: sul palco di via del Pozzetto 9 è infatti attesa Monica Salmaso con il suo trio, che alle 21:30 va a dare inizio a un lungo anno di musica d'autore e jazz internazionale con un concerto d'eccezione.
Cantante dall'incredibile sensibilità interpretativa, Salmaso ha costruito una carriera internazionale collaborando con i più importanti musicisti brasiliani, e affermandosi dunque come interprete d'eccellenza della Música Popular Brasileira. Con un'intensa e raffinata abilità canora, l'artista attraversa con naturalezza il repertorio di celebri autori come Chico Buarque, Guinga, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, portando insieme tradizione, ricerca e libertà espressiva.
Con Salmaso (voce e piccole percussioni) si esibiscono due connazionali di primo piano: da una parte Nelson Ayres (pianoforte), tra i più autorevoli pianisti, arrangiatori e compositori in madrepatria, e dall'altra Teco Cardoso (fiati), talentuoso e versatile polistrumentista, sassofonista e flautista, anch'egli collaboratore di alcuni tra i più acclamati protagonisti della musica brasiliana e della scena jazz internazionale. Ne risulta un viaggio intenso ed emozionante tra le molteplici sfumature musicali del Brasile, nel dialogo sonoro tra jazz, improvvisazione, poesia e tradizione.