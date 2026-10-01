Mad-Dog, poker di cartellini verdi a X Factor: la band di Sassari vola alle Last CallRenato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus superano un altro step con “Take Me Out” dei Franz Ferdinand
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Da Sassari all’Allianz Cloud di Milano, il viaggio dei Mad-Dog a X Factor continua. La band sassarese con una clamorosa scarica rock supera anche lo scoglio dei Bootcamp e con un poker di cartellini verdi conquista l’accesso alle Last Call, in programma giovedì 15 ottobre.
Sul palco, sempre sorridenti e «presi bene», sono tornati Renato Marchisio, 17 anni, Davide Dore, 18, e i ventenni Jacopo Sale e Luca Pintus. Questa volta la scelta è ricaduta su “Take Me Out” dei Franz Ferdinand, dopo l’esplosiva esibizione con “Brianstorm” degli Arctic Monkeys nella fase delle Auditions.
Un’altra prova superata a pieni voti dai quattro giovani musicisti che si sono temprati nei locali di Sassari e hanno già pubblicato il loro primo album, “Shame on Youth”. Con un’energia travolgente e una sicurezza da band navigata hanno alzato ancora di più il volume della loro identità e non hanno lasciato alcun dubbio ai quattro giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.
Anche il pubblico, ammaliato, si alza in piedi per uno dei momenti più intensi della serata. «Sono i vostri fan?», chiede la giuria. «No, parenti di Sassari», scherzano loro, strappando un sorriso. Quindi i quattro sì all’unanimità e la conferma che il sogno è ancora vivo: i Mad-Dog sono ora a un passo dai Live Show.